Sisma nel Bolognese avvertito anche nei nostri comuni

Una scossa di terremoto è stata avvertita ieri mattina in Appennino, soprattutto nei Comuni confinanti con la provincia bolognese. I sismografi infatti, hanno rilevato un sisma di magnitudo di 3.8 localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 55 chilometri nel sottosuolo appenninico. Il movimento tellurico si è verificato alle 5:08, svegliando alcuni residenti della zona. I comuni più vicini all’epicentro sono Alto Reno Terme e Castel di Casio, entrambi situati nell’area montana del Bolognese. Non risultano danni a persone o edifici, ma la scossa è stata nettamente percepita in vari centri anche dell’Appennino modenese, tra cui Fanano, Montese e Zocca.