Sisma, riapre il teatro di Concordia: 48 ore di festa, Cucinotta madrina

L’amatissima attrice Maria Grazia Cucinotta sarà la madrina d’eccezione dei due giorni di festa (sabato 16 e domenica 17 settembre) per l’inaugurazione e la riapertura del teatro del Popolo di Concordia, dopo i lavori di ristrutturazione post sisma. "Concordia non si è mai arresa alla distruzione e alle macerie e la riapertura del teatro, per la nostra comunità, significa riappropriarsi della vita culturale e aggregativa e guardare al futuro con rinnovato ottimismo", sottolinea il sindaco Luca Prandini. La gestione della sala è stata affidata ad Ater Fondazione che sta programmando una stagione (che inizierà a novembre) con sette spettacoli di prosa, musica e danza, oltre a due appuntamenti per le scuole e tre recite dedicate ai ragazzi e alle famiglie, la domenica pomeriggio.

"Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla riapertura del teatro del Popolo – osserva Roberto De Lellis, direttore di Ater –. Come si sta sperimentando da più parti, soprattutto dopo il periodo della pandemia che ha impoverito le relazioni interpersonali, il teatro svolge una funzione di aggregazione molto importante. E migliora complessivamente la vita delle persone". "Il teatro – aggiunge Marika Menozzi, assessore alla cultura di Concordia – sarà anche il luogo in cui torneranno a esibirsi le associazioni culturali del luogo che per lungo tempo hanno sofferto la mancanza di un palco che fosse la loro casa artistica". La festa di riapertura di sabato 16 e domenica 17 settembre sarà dunque un momento di ‘ritorno’ e quasi di riconquista: ci saranno esibizioni delle associazioni locali, tour guidati del teatro, e la gran chiusura con la commedia interpretata dalla protagonista d’eccezione. E sarà un momento di gioia per tutta la Bassa. Non sono tanti – infatti – i teatri già riaperti nei Comuni dell’area nord. Medolla è riuscita a riportare alla vita il suo teatro Facchini, ma in altri Comuni ancora le sale sono ferite e buie: Mirandola, per esempio, attende il suo teatro Nuovo (anche se ha potuto trasferire l’attività di spettacolo all’auditorium Levi Montalcini), a Finale lo storico teatro Sociale è ancora ingabbiato come undici anni fa e nulla sembra muoversi, e anche a San Felice il Comunale, gioiello liberty, resta chiuso. Dopo più di undici anni dal terremoto, il silenzio nei teatri è una crepa che fatica a rimarginarsi.

Stefano Marchetti