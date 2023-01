"Sisma, tangenti al nipote del boss per gonfiare i contributi pubblici"

di Valentina Beltrame Non solo Grande Aracri. Anche la cosca Dragone ha cannibalizzato la ricostruzione post sisma tra l’Emilia e il Mantovano: i carabinieri, coordinati dalla Dda di Brescia, hanno infatti arrestato padre e figlio calabresi, Raffaele e Giuseppe Todaro, quest’ultimo ritenuto il fulcro di un giro di corruzione e concussione per accaparrarsi gli appalti della ricostruzione nel cratere sismico del Mantovano di cui faceva parte anche l’imprenditore di Mirandola, Felice D’Errico. Il 57enne di origini casertane, titolare del consorzio Cires, è infatti finito in carcere ieri mattina su ordinanza di custodia cautelare: avrebbe beneficiato dei favori di Todaro, emissario della ’Ndrangheta, per avere agevolazioni in particolare in un cantiere nel Mantovano. La tangente pagata da D’Errico all’architetto 36enne vicino alla cosca per ottenere agevolazioni è - secondo gli inquirenti - di 25mila euro, consegnati da un intermediario in quattro tranches. In tutto le persone arrestate sono 10, di cui 5 in carcere e 5 ai domiciliari. L’operazione ’Sisma’ dei carabinieri di Mantova ha quindi dimostrato "la rinnovata influenza" della cosca Dragone, nell’area mantovana-reggiana rispetto a quanto scoperto con la precedente indagine che aveva rilevato gli interessi della cosca Grande Aracri, protagonista del più notso processo Aemilia. Giuseppe Todaro, il nipote dello...