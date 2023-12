Sistema in tilt, non è ancora finita. Ma riattivati i punti prelievo

"Si è protratto anche nel weekend il costante lavoro di ripristino dei servizi informatici della sanità modenese a seguito dell’attacco hacker dei giorni scorsi. Un lavoro complesso, quello portato avanti dai tecnici, di riallineamento degli applicativi e delle reti informatiche, con possibili temporanei disservizi e prolungamento delle attese, per i quali le aziende sanitarie modenesi si scusano con i cittadini, rinnovando il ringraziamento per la collaborazione". Così le aziende sanitarie sull’attacco ai loro sistemi informatici. "Sul fronte dell’attività di Laboratorio, dopo il ripristino dell’attività completa dei punti prelievi di domenica, si rinnova l’invito alle persone che hanno un appuntamento fissato per le giornate a partire da oggi a recarsi nella sede indicata portando l’impegnativa (promemoria cartaceo dell’appuntamento) tessera sanitaria e un documento di riconoscimento. Nei punti prelievi ad accesso diretto (senza prenotazione) in via Minutara a Modena e a Nonantola, Sassuolo e Pavullo, si ricorda che i prelievi ad accesso diretto sono limitati fino al numero massimo consentito in base alla capacità del laboratorio di analisi. Proseguono anche i prelievi necessari alla terapia anticoagulante orale (TAO), nei Punti prelievi della provincia, secondo la seguente modalità: oggi potrà accedere chi ha il prelievo previsto per oggi e chi lo aveva programmato per la giornata di martedì 5.