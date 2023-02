Sit-in di Lega e amministrazione per salvare l’ospedale dai tagli

La vicenda ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola continua a tenere banco, ma anche a dividere gli sforzi che centrosinistra e centrodestra, al governo gli uni dell’Ucman e gli altri del comune di Mirandola, cercano di fare per salvaguardare l’orizzonte di questa struttura che il direttore di distretto, l’Ausl di Modena e la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria continuano a penalizzare con con tagli e riduzioni di prestazioni.

L’ultima in ordine di tempo è la soppressione della figura del reperibile di anestesia che quando ci sarà da fare nelle ore notturne un trasferimento ad altro ospedale costringerà l’uscita dell’anestesista di guardia privando così in quel lasso di tempo i pazienti dell’ospedale di una adeguata assistenza che altri medici (Ps e internista) non possono fornire. L’amministrazione comunale intanto temendo che la scure possa colpire presto anche il Pronto Soccorso, dopo la riunione della CTSS annuncia per domani mattina alle 11.45 un sit-in pubblico ed aperto alla cittadinanza con la presenza del sindaco Alberto Greco e della parlamentare europea della Lega Alessandra Basso. Ma le rassicurazioni e generici impegni forniti dall’Ausl ai vertici dell’Ucman non soddisfano neanche il capogruppo Liste Civiche – Pd Bassa modenese, Paolo Negro, e il presidente commissione Sanità Ucman, Orville Raisi, che tuonano: "Non possiamo dirci soddisfatti dalle risposte dell’Ausl". Pur apprezzando che l’Ausl abbia "formalmente comunicato che nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori relativi al cantiere per la realizzazione degli otto posti letto della nuova Medicina d’urgenza e dei posti letto per la Terapia sub intensiva", c’è insoddisfazione riguardo sia alla sospensione del Punto Nascita che alla chiusura del reparto di Cardiologia. In particolare Negro e Raisi lamentano "l’assenza nella risposta dell’Ausl di misure nuove per reperire il personale del Punto Nascita, come la rotazione di tutto il personale disponibile in tutta l’Azienda" e si ricorda che "il personale medico che opera presso il Punto Nascita di Carpi - ammoniscono gli esponenti Pd - è stato assunto per i due presidi ospedalieri e quindi anche per Punto Nascita di Mirandola. Siamo invece totalmente insoddisfatti circa i tempi di rientro dei posti letto di Cardiologia, dopo lo spostamento temporaneo a Carp".