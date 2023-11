Sit in per salvare la Holostem. Appello dei consiglieri regionali

"Vi aspettiamo tutti sabato 25 novembre dalle 15 a Modena in via Glauco Gottardi 100". Recita così l’ultimo appello che l’associazione no profit ’Le Ali di Camilla’ rivolge alla popolazione per fare sentire la vicinanza ai pazienti, ai ricercatori e ai 43 dipendenti di Holostem rimasti. Per l’azienda modenese biotech Holostem, ospitata presso il Centro di Medicina Rigenerativa ’Stefano Ferrari’ di Unimore, si tratta – purtroppo – degli ultimi accorati tentativi di salvarla da un imminente inatteso epilogo. A nulla sono valsi i riconoscimenti, gli attestati, i premi, l’attenzione delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, collezionati in ormai 15 anni di storia dai suoi ricercatori, in primis il professor Michele De Luca e la professoressa Graziella Pellegrini, due autorità mondiali – invidiateci da tutti – per quanto riguarda le terapie avanzate a base di cellule staminali e la terapia genica. Holostem, lo spin-off che ha loro per padrino e madrina, e a cui si aggrappano le speranze di cura di centinaia di pazienti che soffrono di epidermiloisi bollosa e di ricostruzione della cornea, ha le ore contate se non interviene un provvedimento del Ministro per le Imprese e il Made in Italy Urso che autorizzi il passaggio delle quote della società a Enea Tech Biomedical. "Salvare e rilanciare Holostem terapie avanzate, fiore all’occhiello della ricerca modenese nel mondo" è quanto chiedono i consiglieri regionali modenesi del Pd Palma Costi, Francesca Maletti e Luca Sabattini che intervengono nuovamente sul caso dell’azienda, avendo presentato un’interrogazione al presidente della Regione. In essa si chiede "Se e come la Regione intenda sollecitare il Ministero affinché sblocchi immediatamente l’autorizzazione e consenta ad Enea Tech di rilanciare l’azienda al fine di scongiurare la perdita di un patrimonio scientifico e di cura".

Alberto Greco