Sito Unesco aperto e gratuito

In occasione di San Geminiano, il sito Unesco, con la Ghirlandina, il Duomo e Palazzo Comunale, musei e mostre sono pronti ad accogliere modenesi e turisti per festeggiare insieme il patrono della città. Per celebrare il santo, sono aperti a ingresso gratuito, ma su prenotazione, tutti i luoghi del sito Unesco: per ammirare la città dall’alto, si può salire sulla Torre Ghirlandina a orario continuato dalle 9.30 alle 18.30, mentre a Palazzo Comunale, sempre a ingresso gratuito su prenotazione, si possono visitare le Sale storiche e l’Acetaia comunale per scoprire come nasce l’Aceto balsamico tradizionale di Modena. Il Duomo di Modena sarà aperto per le celebrazioni con la possibilità di venerare San Geminiano nella cripta.