"Situazione grave e compromessa. L’amministrazione si oppone solo a parole"

"La situazione in cui versa il trasporto pubblico modenese sta diventando, se possibile, sempre più grave e compromessa", attacca Ferdinando Pulitanò, consigliere regionale e presidente provinciale di Fd’I. "Alle promesse di Seta di attuare un piano di rilancio credibile, sia per gli utenti che per gli autisti, è seguito un vergognoso tentativo di mettere qualche pezzra, con la proposta inaccettabile di integrare il personale con conducenti a chiamata e cambiando le corse in maniera irrazionale, a fronte oltretutto di un aumento delle tariffe".

La regia di questa impostazione "vergognosa - prosegue Pulitanò – è addebitabile all’amministratore delegato, nominato da Tper con lo scopo, a questo punto palese, di distruggere l’azienda, già spolpata dalle nomina di Cirelli a presidente di Muzzarelliana memoria".

Uno scenario "da noi ampiamente previsto al quale l’amministrazione a guida Partito democratico, da ormai oltre un anno, continua ad opporsi soltanto a parole, non potendo revidentemente fare altrimenti. Ma, se già lo scorso 30 settembre si minacciavano azioni contro Seta nel caso in cui non si fosse ripristinata una situazione di normalità del servizio, oggi, a quasi un anno di distanza, ci chiediamo quali siano le reali azioni che l’amministrazione e l’assessore alla Mobilità in particolare vogliano intraprendere". Intanto "i disagi colpiranno duramente i cittadini nei prossimi giorni, quando riapriranno le scuole".

Non solo. "Anche per gli autisti la situazione, che già era insostenibile prima, sta diventando sempre più vessatoria e irrispettosa, ma nessuno sembra prendere sul serio la questione che i sindacati stanno denunciando con forza. Quando si parla di Seta, ancora una volta, l’amministrazione perde ogni credibilità, essendo stata negli anni complice della rovina del trasporto pubblico cittadino, ma ora è tempo di pensare ai cittadini prima che ai propri interessi, o la situazione non può che degenerare irrimediabilmente".

Sullo sfondo "di questo desolante panorama – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – rimangono ancora la mortificazione della natura pubblica dei soci di Seta, gestita di fatto da privati con buona pace dei soci pubblici, nonché l’agenzia della mobilità derubata di 516 mila euro di soldi pubblici a causa di una mala gestione frutto di commistioni politiche tutte targate Pd".