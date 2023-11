Siulp: "Il ministro Piantedosi sta facendo la sua parte". Costantini: "Solo proclami"

"In termini di sicurezza serve più coesione e collaborazione. Non si può non ringraziare il ministro dell’Interno Pianteodosi per il suo impegno nel portare molti più agenti in città". Non accennano a placarsi le polemiche accese dal convegno organizzato dalla Cisl e dal Siulp venerdì a Modena, che ha avuto come ospite d’onore Matteo Piantedosi. Nel corso dell’evento, sul tema dei rinforzi destinati alla città, sono volate scintille tra l’esponente del governo Meloni e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. A tornare sull’accaduto è il segretario generale del Siulp Felice Romano. "L’aggressione ad opera delle baby gang, stavolta in pieno centro, riporta ancora una volta all’attenzione delle istituzioni, l’urgenza di intervenire sul tema della sicurezza a Modena. Voglio ricordare, però, in particolare al sindaco Muzzarelli, che il ministro Piantedosi è venuto a Modena per ben tre volte negli ultimi due mesi e sta mantenendo l’impegno assunto di portare molti più poliziotti in città a prescindere dall’elevazione in fascia A della Questura. Iter che comunque sta seguendo il suo corso, così come altre realtà che sono state portate all’attenzione del ministro stesso e che richiedono molto più tempo ma con esiti non scontati".

Di tutt’altro avviso il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini, che venerdì era presente al convegno e ha voluto condividere tutta la sua amarezza. "Piantedosi ha messo in fila proclami e parole, azioni previste solo sulla carta di una ’fantafinanziaria’ che davanti alla ragioneria dello stato si scioglierà al sole. E’ venuto di fatto a prendere a schiaffi la città e la provincia tutta. Ho visto un leone difendere la sua città, solo: Gian Carlo sindaco di Modena. Spesso non condividiamo le stesse posizioni e ce le cantiamo pure, ma venerdì ha fatto un intervento che mi è piaciuto molto. Gian Carlo come tanti sindaci ha sulle spalle umane, sociali ed economiche 250 stranieri minori non accompagnati superstiti di un sistema di gestione migranti che se fossero sacchi di patate sarebbero gestiti meglio. Interveniene, chiede aiuto, strumenti per poter adempiere lui (e noi tutti sindaci) al nostro ruolo di custodi delle nostre comunità. Modena – continua – sta facendo una cosa enorme. Dall’altra parte solo i proclami del ministro. Potenziamento della questura? No. Maggiore organico? Forse (prima te ne ho tolti, poi magari te ne manderò...). Migranti? Arrangiatevi. Modena è sola. Ancora una volta è chiamata a cavarsela da sola. Sarò controcorrente, ma continuo a pensare che non è vero che non ci può essere benessere se non c’è sicurezza. Penso il contrario: non ci può essere sicurezza – chiude – se non c’è benessere. Benessere economico diffuso, sociale e coesione sociale".