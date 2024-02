Sixtema, sciopero dopo i licenziamenti

Non si placa la protesta degli oltre 120 lavoratori di Sixtema, l’azienda di servizi informatici con stabilimento principale a Modena che il 29 gennaio ha licenziato 7 dipendenti "senza alcun preavviso e senza aprire un tavolo negoziale coi sindacati per tentare di affrontare una situazione aziendale che nessuno, fino a quel momento, avrebbe potuto immaginare".

A seguito di una prima protesta organizzata immediatamente il giorno successivo ai licenziamenti, le lavoratrici ed i lavoratori si sono riuniti in assemblea il 1° febbraio per discutere della situazione e per esternare la preoccupazione ed il malessere che ormai li tormentano da giorni.

L’assemblea si è chiusa con il voto unanime a favore del mantenimento dello stato di agitazione e di un pacchetto di tre ulteriori giornate di sciopero, la prima delle quali da tenersi oggi, con presidio nel cortile dell’azienda (via Malavolti, 5) dalle ore 11 alle ore 12 per svolgere un’ulteriore assemblea sul futuro aziendale a fronte di una situazione che, a molti, "non appare più sicura e trasparente come prima", e per esprimere una forte preoccupazione per il clima generale che si è venuto a creare. Secondo i sindacati c’è un clima di pessimismo generato dalle modalità con le quali l’azienda ha deciso di intimare il provvedimento di licenziamento "un atto ritenuto grave dai colleghi".