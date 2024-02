"Sixtema, serve una soluzione condivisa"

Doccia fredda in questo avvio del 2024 per sette lavoratori della storica azienda di servizi informatici Sixtema, ex emanazione di Cna da tempo acquisita da Infocert, azienda parte del gruppo quotato in borsa Tinexta.

La direzione aziendale ha infatti comunicato a queste lavoratrici e lavoratori (tre a Modena, altri occupati nelle sedi più piccole di Firenze e Ancona) che la loro mansione era stata soppressa e che erano licenziati in tronco. Il sindacato Filcams Cgil di Modena si è immediatamente attivato per capire quale fosse la situazione e perché Sixtema, da sempre molto attenta alle relazioni sindacali, avesse agito unilateralmente senza nemmeno aprire un confronto. "Parliamo di un’azienda di 120 dipendenti, quasi tutti impegnati nella sede modenese e dove da sempre esistono ottime relazioni sindacali – dice Alessandro Santini della Filcams Cgil – dove abbiamo appena sottoscritto un buon accordo integrativo e dove da sempre il confronto è aperto e trasparente. Per questo ci saremmo aspettati una convocazione che, invece, è arrivata lunedì sera quando i lavoratori erano stati licenziati al mattino".

"Le Rsa di Cna Modena desiderano far sentire forte e a gran voce la loro vicinanza ai colleghi di Sixtema, che per lunghi anni hanno collaborato come un’unica famiglia – così la nota firmata Filcams Cgil Modena –. Quanto sta succedendo è del tutto inaccettabile, soprattutto per i modi e i tempi. Si vogliono gettare al vento anni di proficua collaborazione e ottime relazioni sindacali, relazioni che hanno sempre consentito di risolvere le questioni createsi nel tempo in maniera condivisa e leale. Di fronte a una realtà quotata in borsa, non possiamo pensare che non sia possibile trovare una soluzione per questi lavoratori che non sia il licenziamento, i problemi qualora si presentino, vanno affrontati con un confronto tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali. Siamo vicini ai lavoratori e alle lavoratrici colpiti dai provvedimenti, e nel contempo a tutti i colleghi di Sixtema, a cui ci stringiamo intorno e con cui ci batteremo al loro fianco con ogni mezzo ed in ogni modo possibile".