Modena, 23 ottobre 2018 - Fra il meglio delle attrezzature sportive di settore e gli stand delle località sciistiche dell’Appennino emiliano-romagnolo, a svettare, quest’anno, sarà un trampolino che sfiora i cinquanta metri d’altezza. È la rampa più grande mai realizzata in Italia – teatro perfetto per le evoluzioni dei campioni di Big Air, snowboard e freeski – il regalo che Skipass si è fatto per festeggiare la 25esima edizione del più importante salone italiano dedicato al turismo e agli sport invernali, in programma da giovedì 1 novembre alla domenica successiva.

Sotto i padiglioni di ModenaFiere, ricoperti da un candido manto grazie all’opera di quattro cannoni spara-neve, andrà così in scena una kermesse che, secondo il presidente della Regione Stefano Bonaccini, «si conferma punto di riferimento a livello nazionale e vetrina perfetta per una montagna sulla quale abbiamo investito e, visti i risultati di presenze e pernottamenti, continueremo a investire». L’allusione, come precisato dall’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, è «agli 11 milioni di euro serviti, a partire dal 2015, alla riqualificazione delle nostre 20 stazioni sciistiche, e ai 13 che costerà il versante emiliano-romagnolo della funivia che collegherà Abetone e Corno alle Scale, senza contare gli interventi infrastrutturali che partiranno, sul Monte Cimone, dai nuovi baby park».

Un'occasione ghiotta, con il traguardo di 100mila ingressi sullo sfondo, per amministratori, tour operator, albergatori e commercianti di scarponi e racchette, ma anche per un pubblico pronto a godersi due gare della Coppa del Mondo Fis di Big Air, con le acrobazie di 140 virtuosi dello sci e dello snowboard, e un mondo di sport da guardare e da mettere in pratica.

«Skipass è un appuntamento imperdibile da un quarto di secolo – ha rivendicato il presidente dell’expo di Modena, Alfonso Panzani –, cruciale, viste anche le 80mila presenze della passata edizione, sia per la ricaduta economica sul territorio che per l’assoluta qualità del calendario di eventi sportivi e attività gratuite».

Tra queste ultime, infatti, grandi classici come lo sci di fondo, il pattinaggio e l’arrampicata saranno affiancati dal surf su tavole sospese da getti d’aria, equilibrismo sulle fettucce da slackline e un giro in sella alle biciclette elettriche. Ma lo spettacolo da non mancare sarà quello offerto dalla brigata di atleti di caratura internazionale in arrivo sotto la Ghirlandina, con in testa la campionessa mondiale di big air Silvia Bertagna. «Avremo un parterre ancor più eccezionale del solito, composto da campioni olimpici e primatisti mondiali – ha dichiarato il presidente della Fisi e membro del consiglio Fis Flavio Roda - e oltre alle gare ci sarà spazio per premiare l’Atleta dell’Anno Fisi e per la consueta Festa Azzurra».

Sul versante della promozione turistica, curata da Apt e viale Aldo Moro, in virtù dei tanti progetti comuni, assieme alla Regione Toscana, avrà poi un ruolo di rilievo anche l’enogastronomia, al centro dell’iniziativa ‘Vette di gusto’, che mira, attraverso un percorso di degustazioni, laboratori e dimostrazioni, a fare della cucina montana un ulteriore volano di attrazione per i viaggiatori d’alta quota».

Compagna di lungo corso di Skipass, accanto al media partner Radio Bruno, la soddisfazione di Bper Banca è stata espressa dal suo direttore territoriale Emilia-Centro, Tarcisio Fornaciari, «orgoglioso, questa volta, di avere offerto un contributo ancora maggiore, come quello cerchiamo di fornire ogni giorno all’intero Appennino emiliano-romagnolo».

