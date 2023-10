Skipass chiude con più di 30 mila presenze. Momoli: "Le scelte fatte ci hanno premiato"

"I numeri sanciscono il successo di Skipass – dichiara Marco Momoli, amministratore delegato di ModenaFiere –Abbiamo avuto circa 30mila presenze in tre giorni, a conferma che le scelte fatte sono andate nella giusta direzione. L’apertura al turismo montano e all’outdoor dei mesi primaverili ed estivi ci ha premiato". In montagna la stagione turistica dura ormai 12 mesi e, per assecondare le esigenze del pubblico, Skipass ha accolto questa destagionalizzazione del turismo d’alta quota raccontando la montagna tutto l’anno, come sottolinea il claim di quest’anno, una montagna di passioni. "La montagan mantiene il suo appel – prosegue Momoli – e lo conferma non è solo l’aumento di fatturato previsto per la stagione invernale ma anche la crescita dei flussi di ospiti stranieri, che quest’anno raggiungeranno il 56% del totale. Questa è una previsione importante che, in un momento difficile, ci permette di essere moderatamente ottimisti per il settore della montagna bianca, quello che da sempre è il focus di Skipass".

Evento clou della giornata conclusiva è stato la proclamazione dell’Atleta dell’anno Fisi: il riconoscimento è andato a Marta Bassino. Quest’anno la Federazione Italiana Sport Invernali ha partecipato a Skipass con uno spazio completamente rinnovato, il Rifugio, e con i tradizionali appuntamenti con i campioni (Federico pellegrino, Giuliano Razzoli, Omar Visintin, Marta Rossetti e i tre finalisti dell’Atleta dell’anno, tra gli altri). Sul palco Fisi appuntamenti tutti i giorni a tutte le ore: dal convegno sulla sicurezza in pista, voluto dal presidente Flavio Roda, alla presenza delle massime autorità sportive nazionali tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi, alla presentazione di Fondazione Cortina, passando dai nuovi progetti federali: Fisi per il futuro, Ski Everywhere e Quando la Neve fa Scuola, finanziati da Sport e Salute.