Skipass, montagna in fiera. Festa con il ministro Abodi e attività per tutta la famiglia

Subito apprezzamenti per Skipass, il salone di ModenaFiere – inaugurato ieri (aperto fino a domani) – dedicato alla montagna, non solo legata allo sci ma da vivere tutto l’anno. Protagonista della prima giornata il rinnovato spazio della FISI, il ’Rifugio’, dove è stata presentata Fondazione Cortina e che ha ospitato il ministro dello Sport Andrea Abodi al convegno sulla sicurezza in pista. Il Ministro si è confrontato con gli esperti del settore degli sport invernali e ha ricordato l’entrata in vigore delle ultime modifiche alla Legge 40 che risale allo scorso 4 settembre, assicurando, dietro richiesta degli intelocutori, di avere la volontà di tornare a lavorare "per perfezionare ulteriormente alcuni dettagli della normativa". "Aver rivisto la legge sulla sicurezza dopo anni – ha detto il presidente della Fisi Flavio Roda – è stato un passaggio fondamentale". Skipass si conferma punto di riferimento per le istituzioni e per gli addetti ai lavori, oltre che per gli appassionati. Come annunciato, quest’anno ampio spazio alle experience outdoor dedicate a tutta la famiglia: arrampicata, ponti tibetani, la pista in ghiaccio sintetico, e-bike e tanto altro. Anche oggi il programma di attività ed eventi sarà fittissimo. Alle 15,30 ospite del Media Village Moreno Pesce, sportivo con una protesi in fibra di carbonio e titanio diventato una celebrità nel mondo del trail e delle vertical race. Alle 16 Meet&Greet con gli atleti FISI Omar Visentin, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli. Alle 18 sul palco della Live Hall esterna dj set di Benny Benassi. E allo stand FISI diretta delle gare di Coppa del Mondo di sci.