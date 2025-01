’Skiri Trophy’, ottimo risultato per i baby sciatori

I giovani sciatori di Sant’Annapelago stanno rinverdendo la locale tradizione di successi nello sci nordico, che portarono il paese a primeggiare in regione negli anni ’60. In attesa dei Campionati regionali e italiani under14 e under16, i giovani santannesi hanno avuto risalto alla recente 41esima edizione dello Ski-ri Trophy (ex trofeo Topolino) gara internazionale di sci di fondo svoltasi in Val di Fiemme. La gara ha avuto ben 1.400 partecipanti appartenenti a 120 team da tutta Italia ed Europa. Lo sci club Sant’Annapelago si è posizionato al 20 posto, con premiazione di merito alla presenza delle autorità alpine. Da segnalare gli ottimi piazzamenti di Alessia Fraulini (sesto) e Siria Benassi (decimo) nella categoria allievi F.

Altri atleti partecipanti con ottimi risultati sono stati Vittoria Amidei, Andrea Biondini, Sofia Crovetti, Francesco Amidei, Lapo Scandagli, Emanuele Crovetti, Alice Piacenza, Emanuele Fraulini, Cristiano Barbati ed Enrico Guerri. Il presidente ed i tecnici dello Sci Club sono molto soddisfatti: "I ragazzi costituiscono un gruppo affiatato ed hanno buoni risultati agonistici; ma lo scopo è farli crescere in modo sano. La soddisfazione è aver creato un gruppo apertissimo di bambini e ragazzi che un domani, anziché ciondolare da un bar all’altro, si ritroveranno insieme nei momenti liberi per praticare sport all’aria aperta. Quindi una completa sinergia fra enti pubblici, operatori turistici e tanti volontari che hanno fatto rinascere una tradizione sportiva che speriamo prosegua con successo anche per il futuro". g.p