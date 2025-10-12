Skyrace, ancora un successo

Una splendida giornata autunnale ha accolto a S.Annapelago la quarta edizione di Lago Santo Skyrace, una delle gare trail meglio organizzate fa quelle della nostra provincia.
LagoSanto, in controtendenza con tante altre manifestazioni, ogni anno cresce sempre di più nei numeri di partecipazione, grazie ai tanti commenti positivi e talora un po’ stupiti di quanti non si aspettano percorsi così belli ed impegnativi nella splendida cornice del nostro Appennino.
La scommessa del Team Mud & Snow si può quindi dire vinta, con oltre 330 agonisti partenti. Veniamo alle due gare: nel "corto" di 19 km. (dislivello 1.200 m) arrivo al foto-finish: per 49 centesimi di secondo, in 1h59’ esatti, ha la meglio Roberto Boni (Atl.Reggio) sul frassinorese Alessandro Marcolini (Sportinsieme); staccato invece di 8 minuti Gianluca Schiatti (La Bottega Casinalbo). In campo femminile ennesimo successo della "prof" Isabella Morlini (Atl.Reggio) che in 2h26’ precede di un minuto e passa l’altra frassinorese Manuela Marcolini (Sportinsieme), che fatica ma tiene dietro Laura Sarti.
Meno combattuta la testa della "skyrace" di 29 km. (D+2.000 m.) con Nicola Montecalvo (Triiron) che parte subito in testa e fa il vuoto; l’atleta di Zola Predosa si mette al suo ritmo ed arriva solitario in 3h19’.
Solo dopo 26 minuti si vede il secondo, il veneto Andrea Taffarel, seguito di un minuto e mezzo dal toscano Giacomo Rossi. Primo dei modenesi Alberto Tosetti (Team Mud & Snow). Accade lo stesso in campo femminile, con Marta Cassai che corre da sola e vince in 4 ore esatte; solo 22 minuti dopo ecco Monia Ventura; prima modenese Sonia Lauria (Mud & Snow) in 4h40; da incorniciare il quinto posto dell’atleta di casa, Michela Tognarini, master mai doma per Atl.MdS. Ben riuscite anche le corse "corollario" alle gare agonistiche, come la non competitiva di 12 km. sul famoso sentiero delle cascate ed il "minitrail" per i giovanissimi.
Giuliano Macchitelli