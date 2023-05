Slalom Montegibbio Cambia la viabilità

Modifiche alla circolazione e sosta, domenica a Montegibbio per consentire lo svolgimento della prima edizione della manifestazione motoristica ’Slalom Sassuolo – Montegibbio’. L’ordinanza sarà in vigore dalle 8 alle 19 di domenica, il divieto di sosta e transito (ad eccezione dei residenti in via Alighieri a Tassoni per l’accesso diretto alle loro abitazioni) lungo la strada provinciale San Pellegrinetto: via Montegibbio nel tratto

compreso tra via Montanara ed il civico 2 della stessa via Montegibbio.