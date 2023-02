"Slalom tra etica e responsabilità sociale"

Il18 febbraio al Forum Monzani i club del distretto Lions 108 TB di Modena presenteranno il bilancio sociale e discuteranno di futuro. I club cittadini, fondati a partire dagli anni ’50, spiegheranno nell’occasione le tante iniziative intraprese insieme ad alcuni partner. Non va dimenticato, infatti, che i Lions italiani hanno ad esempio raccolto nel tempo oltre un milione di euro da destinare all’Ucraina falcidiata dalla guerra scatenata dalla Russia mentre i club internazionali hanno già riunito nei giorni passati oltre 200mila dollari da mandare a Turchia e Siria, i territori del devastante terremoto che conta circa 12mila morti.

Ieri i responsabili modenesi hanno anticipato i contenuti della giornata con l’assessore Andrea Bosi e il consigliere regionale Francesca Maletti. Victor Poppi, referente per i Lions modenesi spiega: "Il nostro convegno invernale è riferito alle attività dei cinque club modenesi attivi fin dal 1955 ai quali si sono uniti poi i club Leo, quelli dei giovani. Nell’occasione presentiamo il nostro bilancio solidale che è legato alla Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nata anni fa dall’impegno di 193 stati del mondo. Ora questa rivoluzione inizia a entrare nella sua fase pratica e noi vogliamo dare una mano per consegnare un mondo migliore alle giovani generazioni". Secondo Cristian Bertolini, governatore del distretto e la professoressa Ulpiana Kocollari di Unimore "interveniamo a livello locale e su più ampia scala quando c’è bisogno attraverso i nostri service cercando di risolvere i problemi che si presentano a 360gradi. L’appuntamento è importante e parleremo dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile a cui contribuiamo in ambito sociale, ambientale, economico, istituzionale. Sono materie che insegniamo anche all’università". L’assessore Bosi dice che "è importante fare conoscere quanto queste associazioni fanno sul territorio perché sono fondamentali in termini di sussidiarietà e solidarietà, ossia i pilastri del territorio" mentre Maletti conclude: "La nostra qualità della vita è alta per il rapporto tra pubblico e privato: quando ero assessore a Modena i Lions venivano spesso a chiedere di cosa c’era bisogno per dare una mano e oggi, tra la solitudine degli anziani e le relazioni allentate dal periodo covid, sono ancora più importanti le loro attività". Al convegno oltre ai citati sarà presente anche la dirigente di Bper Giovanna Zacchi che analizzerà il ruolo della autorità bancaria europea. Si parlerà con le imprese Focus Lab ed Ecoricerche dei progetti integrati in ambito manifatturiero e dei servizi mentre idem srl di Unimore analizzerà la parità di genere.

Stefano Luppi