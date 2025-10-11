Slitta il bando per PortoVecchio: "C’è ancora tempo per salvarlo"

C’è ancora tempo per scongiurare lo stravolgimento della storica tenuta militare, naturalistico-architettonica, di PortoVecchio a San Martino Spino di Mirandola. Il termine per la presentazione delle offerte al Bando Energia 5.0 di Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa, inizialmente previsto per il 15 ottobre, - secondo quanto si apprende dal sito web del bando e reso noto dal Comitato "Salviamo PortoVecchio" - è stato posticipato al 17 novembre. "Per i cittadini del Comitato – fanno sapere i promotori della protesta contro questa decisione che ne trasformerebbe la destinazione per fare posto ad un esteso impianto di 25 ettari coperti da pannelli fotovoltaici a terra - è una buona notizia in un quadro poco rassicurante". La richiesta del Comitato, presentata alle autorità competenti (Ministeri Difesa, Cultura, Ambiente, Soprintendenza, Regione e Comune) lo scorso 15 settembre assieme alle 1.735 firme raccolte in tre settimane, è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti in gara.

"Non si vede – attaccano dal Comitato - come si possano coniugare le esigenze di tutela (dal 2016 l’intera area rientra sotto vincolo della Soprintendenza che ne riconosce il valore storico architettonico degli edifici e naturalistico ambientale delle alberature secolari) con la realizzazione di un impianto fotovoltaico". La speranza è che in questa finestra di tempo, aperta dalla proroga, arrivino in discussione le interrogazioni regionale (presentata dal consigliere Gian Carlo Muzzarelli il 19 settembre) e parlamentare (presentata dal deputato Stefano Vaccari alla Camera il 25 settembre) in merito al caso di PortoVecchio. Anche la sindaca di Mirandola, con una lettera indirizzata alle medesime autorità si è espressa a sostegno dell’istanza promossa dal Comitato

Alberto Greco