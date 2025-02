Slitta speciale per studentessa con disabilità al Cimone. De Pascale: “Grazie a chi ha reso possibile il sogno”

Modena, 3 febbraio 2025 – Con un post social il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale ha lodato il Cimone dove lo sci è davvero per tutti, grazie alla Asd In2thewhite. Nei giorni scorsi, infatti, una studentessa con disabilità, in gita scolastica da Lucca, ha potuto sciare grazie a una slitta speciale.

"‘Un sogno – ha scritto de Pascale – reso possibile grazie alla Asd Fondazione per lo sport Silvia Parente che ha l’obiettivo di insegnare i principali sport praticati nell’Appennino a tutti coloro che vogliono farlo. In Emilia Romagna lo sport è sempre stato e continuerà a essere un motore di crescita e inclusione. Grazie di cuore a chi, con passione e impegno, rende possibili momenti come questo”.