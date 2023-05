Smaltimento amianto, rinnovati i contributi

Il Comune di Soliera finanzia anche per il 2023 gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matrice compatta, provenienti da fabbricati nel territorio comunale. Per accedere al contributo, dopo aver eseguito l’intervento, l’interessato dovrà presentare un’apposita richiesta all’Ufficio Protocollo Comunale (via Garibaldi 48) entro 31 dicembre. Moduli sul sito dell’ente. Prosegue anche l’attività di consulenza dello Sportello Amianto (il primo e il terzo sabato di ogni mese, dalle 9 alle 12).