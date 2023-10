Smart Life 2024 smaschera le fake news

Con 6mila presenze ai 60 eventi in programma e 700mila utenti raggiunti attraverso i social si è conclusa ’Generazioni’, l’ottava edizione di Smart Life Festival che si è svolta a Modena dal 28 settembre all’1 ottobre.

’Vero, Falso, X’ è il titolo della edizione 2024 di Smart Life Festival che indagherà il confine tra vero e falso nell’epoca della transizione digitale interrogandosi su quali siano le conoscenze e le competenze necessarie per comprenderlo e per sapersi muovere tra immaginazione e realtà.

Ad annunciare il tema della prossima edizione del Festival della cultura digitale è stata l’assessora alla Smart City del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari. "La nona edizione sarà dedicata ad un concetto, quello della scelta, dell’esercizio del discernimento, della capacità di distinguere fra cosa sia vero e cosa no, che è profondamente attuale man mano che si diffondono applicazioni dell’Intelligenza Artificiale", ha spiegato l’assessora. "Il mondo dell’informazione è già percorso da fake, non più solo notizie false ma ora anche immagini, filmati, vocali; la manipolazione dell’opinione pubblica è un rischio reale anche nei momenti di alta espressione della vita democratica come le scadenze elettorali".

Smart life festival, ha aggiunto il presidente della Fondazione Collegio San Carlo Giuliano Albarani, "nasce e si consolida, negli anni, come palestra di discussione aperta e problematica su quello che facciamo, e su come lo facciamo, nella società della transizione digitale".

Un dato significativo, dal questionario di gradimento distribuito nei giorni del Festival emerge che l’edizione 2023 di Smart Life ha visto abbassarsi l’età media dei visitatori che si è assestata sui 30 anni e i giovani sono stati protagonisti di molti degli eventi.

I materiali di Smart Life 2023 e delle precedenti sono consultabili sul sito del festival (www.smartlifefestival.it).