Smart Life da record . Oltre settemila presenze e 750mila utenti digitali

Con 7.000 presenze complessive, tra attività e mostre e smart school - sono oltre 1.000 i giovani e gli studenti che hanno seguito le iniziative a loro rivolte nell’ambito della programmazione Smart School, - e 750.000 utenti sui canali digitali, si è conclusa ’Non c’è più Internet? Nuove connessioni per l’umanità digitale’, la decima edizione di Smart Life Festival. Un successo importante che porta a guarda al futuro: ’Intelligenze. Naturale, artificiale e umano nell’era della complessità’ sarà il titolo della prossima edizione che si terrà nell’autunno 2026. Un tema estremamente attuale, che rappresenta un invito a considerare la crescente complessità del mondo in cui viviamo e la necessità di affrontarla attraverso nuove forme di interazione e collaborazione tra dimensione naturale, tecnologica e umana.

Ad annunciare il tema della prossima edizione del Festival della cultura digitale a conclusione dello spettacolo 404: Human not Found nella gremitissima chiesa di San Carlo sono stati l’Assessora Federica Venturelli e il Presidente della Fondazione Collegio San Carlo Vittorio Lugli.

In occasione della sua undicesima edizione il Festival metterà al centro l’importanza di nuove chiavi di dialogo tra le diverse intelligenze che abitano il mondo contemporaneo: l’intelligenza naturale, l’intelligenza artificiale e quella umana. Tre dimensioni che si tende solitamente a considerare separate, ma che oggi sempre più si intrecciano e ci interrogano sul nostro futuro comune. La complessità delle sfide che ci troviamo a fronteggiare, tanto a livello locale quanto a livello globale, non è determinata, infatti, solo dall’ampiezza delle questioni (ambientali, sociali e culturali) ma anche dal loro carattere inedito, che richiede conoscenze condivise, competenze innovative e, soprattutto, la capacità di porre in sinergia le varie forme di intelligenza. Anche nella sua undicesima edizione Smart Life Festival affronterà il tema attraverso una programmazione articolata in talk, laboratori, installazioni e performance, mantenendo una prospettiva multidisciplinare e un coinvolgimento ampio della città, dalle istituzioni ai cittadini.

"Salutiamo con soddisfazione l’edizione appena conclusa – ha commentato il sindaco Massimo Mezzetti – che rappresenta un ottimo lasciapassare per la prossima. L’argomento scelto ci dà la misura di quanto la realtà digitale che stiamo vivendo sia in fortissima accelerazione e imponga di dotarci di strumenti adeguati di riflessione, per evitare di non saper leggere quanto accade e rischiare di essere sovrastati. Questo festival è quindi una grande palestra per temi che sono cruciali per la collettività".