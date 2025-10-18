Smart Life Festival, gran finale. I misteri di internet e della rete, nuove connessioni col digitale

La decima edizione dello Smart Life Festival prosegue oggi e domani con altre due giornate dense di appuntamenti: talk, workshop, laboratori e performance. Dal titolo ’Non c’è più Internet? Nuove connessioni per l’umanità digitale’, il Festival accompagnerà il pubblico nell’esplorazione della profonda trasformazione della Rete e dei suoi ecosistemi. Oggi la dimensione globale del web sta ridefinendo in modo radicale gli equilibri economici, politici, sociali e culturali. Le grandi piattaforme tecnologiche controllano la circolazione di dati e informazioni, mentre l’Intelligenza Artificiale non solo orienta lo sviluppo tecnologico, ma influenza anche la percezione stessa della realtà.

Lo Smart Life Festival invita a riflettere sui molteplici aspetti dell’interconnessione che attraversa ogni ambito della vita sociale: tecnologia, educazione, arte, salute, mobilità e società. La giornata di oggi si apre con l’Open day MakeitModena, la Palestra Digitale del Comune che festeggia i suoi dieci anni di attività con laboratori di coding, hackeraggio etico, giochi ed esposizioni presso la sede di Strada Barchetta 77. Nell’ambito della Smart Health l’importante seminario, promosso dall’Azienda Ospedaliera di Modena, dal titolo ’La cura centrata sulle persone e il supporto delle nuove tecnologie’. La sezione Smart Mobility si apre alle 10 al teatro Fondazione Collegio San Carlo con due appuntamenti dedicati all’innovazione urbana: il workshop ’Muoversi nel futuro’ alla Sala Pucci e rivolto a residenti, famiglie e studenti con focus sulla zona Sacca, e la presentazione del progetto europeo Froddo, presso a Galleria Europa, che vede il Comune di Modena impegnato in un’azione pilota sulla guida autonoma urbana.

Nella sezione Smart Society sarà presentato Incel in una stanza – Da Taxi Driver ad Adolescence: la comunità digitale dei maschi brutti, soli e cattivi del collettivo Dikotomiko. Concluderà la serata il talk ’Come st-AI su Internet. Raccontare e scoprire online l’attualità, la politica e la storia’. Domani, ultima giornata del festival, alle 10.30 in Piazza Mazzini performance ’La voce e il beatbox nella Rete’ di Alberto Niero, in arte BlackRoll, che dialogherà con i ragazzi di Radio Fcs– Unimore sulla sua esperienza di artista della voce e performer.

A seguire, alle 11.30 all’Ex Albergo Diurno, la proiezione di Videoclip animati a cura di 24FRAME Future Film Fest dal concorso internazionale di corti del festival. Alle 11 ( Biblioteca antica Fondazione Collegio San Carlo) la sezione Smart Food introduce il talk ’Dal casaro al creator, narrare e custodire la tradizione culturale e gastronomica sui canali digitali’ a cura del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Dalle 12 è prevista una degustazione di Parmigiano Reggiano e aceto storico della Fondazione Collegio San Carlo, accompagnata da visite guidate all’acetaia. Nel pomeriggio si terrà il talk ’Criptopoetica. L’arte nell’era del tecnocene’ e a seguire talk ’Choose Your Filter!” Browser, piattaforme e attivismo digitale’ progetto, dedicato alla storia del Web e allo sviluppo dei browser. Chiuderà l’edizione 2025 la performance 404: Human Not Found. Alla ricerca dell’umano tra codici e algoritmi, performance degli studenti delle scuole superiori.