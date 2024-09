Smart Life Festival. Mostre, talk e ospiti. Tecnologia al centro: "Verso nuove sfide"

Modena si riconferma "città dei festival". E a colorare i prossimi quattro giorni – da domani a domenica – in centro storico ci sarà la nona edizione dello ‘Smart Life Festival’, promosso dal Comune di Modena in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo, UniMoRe, Fondazione Democenter, Camera di Commercio e Provincia di Modena. Quest’anno fra mostre, conferenze, installazioni e progetti didattici al motto di ‘Vero, Falso, X’ i temi centrali saranno l’intelligenza artificiale e il suo sottoprodotto: la Fake News.

Ma non solo: nel dettaglio, anche quest’anno la programmazione sarà articolata in diverse aree tematiche, tra cui Smart Journalism, Smart Ecology, Smart Tech, Smart School, Smart Politics, Smart Art, Smart Justice, Smart Food, Smart Work & Professions, Smart Music. Dalla politica all’informazione, dalla tecnologia all’educazione, dal diritto all’economia, dall’arte al cibo fino allo sport: ognuno di questi ambiti sarà oggetto di riflessione alla luce dei cambiamenti in corso, dell’avvento della post-verità e della trasformazione del rapporto che abbiamo con la realtà.

Tra gli ospiti sono attesi lo scrittore Massimo Polidoro, il giornalista Gianni Riotta direttore del Centro di Ricerca Data Lab Università Luiss, la professoressa Rita Cucchiara direttrice del Centro di Ricerca e Innovazione in Intelligenza Artificiale, il giornalista Alberto Nerazzini presidente di Dig Festival, la conduttrice televisiva Flavia Fratello, il filosofo ed etologo Roberto Marchesini, l’illustratore Franco Brambilla, la professoressa Giusella Finocchiaro fondatrice di DigitalMediaLaws, il giornalista podcaster Andrea Signorelli, il curatore d’arte contemporanea Marco Mancuso e tanti altri ancora.

Non è finita qui: il festival della cultura digitale conferma anche la vocazione di ‘festival diffuso’ attraverso lo sviluppo di numerose iniziative in collaborazione con realtà del territorio e non solo. Saranno più di venti, infatti, oltre agli enti promotori, i partner che partecipano a vario titolo al programma.

Un evento che, tra talk, spettacoli, mostre, performance punta così ad attirare un vasto pubblico: "la capacità di determinare, da parte del singolo, il nuovo rapporto fra vero e falso – dice il curatore di Smart Life Festival, Gabriele Pollastri – sarà uno dei punti focali dell’evento".

"Le nuove sfide richiedono un progetto di formazione importante in un contesto nuovo, che richiede competenze dedicate" ha invece spiegato il pro-rettore di UniMoRe Roberto Marchi, che ha colto l’occasione anche per evidenziare la straordinarietà della tematica affrontata quest’anno dal festival: "già negli atenei si discute sull’Intelligenza artificiale come strumento di produzione di immagini, notizie, testi: è interessante come questo possa portare alla verità ma sempre con i meccanismi dettati dal ’falso’".

Ma l’informazione e la sua distribuzione avranno bisogno di essere sempre "elaborate da un cuore pulsante" aggiunge Vittorio Lugli, presidente della Fondazione Collegio San Carlo, che sostiene l’iniziativa.

La città quindi si prepara a ispitare, da domani, un evento poliedrico volto a "parlare a tutti, in modi diversi".