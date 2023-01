Smart mobility e lifescience, Teoresi cerca 100 ingegneri

Voglia di lavorare nel mondo della tecnologia. A Modena è possibile. Teoresi, società internazionale di ingegneria, sta cercando 100 ingegneri e profili Stem (ovvero specialisti in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) da assumere nel proprio organico. "Una ricerca di profili – confermano dalla società – che si inserisce in una più ampia strategia di crescita a livello nazionale e che coinvolge tutte le sedi italiane del gruppo, dove sono aperte complessivamente 500 posizioni per ingegneri informatici, meccanici, meccatronici, elettronici, aerospaziali e biomedicali, nonché per laureati in matematica, fisica, informatica, che avranno la possibilità di lavorare su tecnologie di frontiera che saranno centrali nel mercato nei prossimi 10 anni, come la smart mobility, le tecnologie finanziarie e la lifescience.

I talenti selezionati avranno la possibilità di fare esperienza internazionale grazie a un programma di global mobility che consentirà di lavorare su progetti in Germania, Svizzera e Stati Uniti e poi riportare sul territorio italiano le competenze apprese all’estero. La strategia di assunzioni si inserisce in un percorso di espansione che, negli ultimi cinque anni, ha portato l’azienda a una forte crescita del volume dei ricavi (+118%), del numero dei dipendenti (+86%) e delle sedi aperte a livello internazionale (+78%)". Oggi Teoresi conta 850 dipendenti ed è presente in 4 nazioni, con un totale di 18 sedi operative: 9 in Italia, 5 negli Stati Uniti, 3 in Germania e 1 in Svizzera. I territori italiani in cui la crescita è più evidente sono Torino, città in cui Teoresi è nata e che ha portato allo sviluppo di competenze nell’ambito dei trasporti, Modena, dove questa expertise è stata messa a frutto stringendo collaborazioni con i principali player della Motor Valley.

Marco Pederzoli