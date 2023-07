Smart working al palo "Sono tante le donne che rinunciano a chiederlo I capi possono negarlo"

di Gianpaolo Annese

"Fino a quando la legge sullo smart working per chi ha figli sotto i 14 anni resta subordinata alla discrezione del datore di lavoro, molte donne rinunceranno a rivendicare questo diritto pur previsto dalla legge".

A segnalare la riluttanza, nelle aziende modenesi, di molte dipendenti a farsi avanti per chiedere di svolgere in alcune occasioni il lavoro da casa è il segretario nazionale della Fesica Confsal del settore ceramico Letizia Giello che da Modena sta dando vita a un movimento nazionale che si batta per modificare la normativa. "La commissione Affari sociali del Senato – spiega – ha approvato in fase di decreto legge sul lavoro un emendamento che proroga ulteriormente ‘il diritto al lavoro agile’ per la categoria di persone ‘fragili’ e per i genitori con figli sotto i 14 anni dal 30 giugno fino al 31 dicembre". La proroga, se è chiara per i lavoratori ‘fragili, "ben definiti e classificati, non lo è altrettanto per i genitori con almeno un figlio under 14, in quanto molto rimane aleatorio, subordinato alla volontà del datore di lavoro, cui spetta infatti di stabilire se le mansioni della lavoratricelavoratore sono compatibili con lo smart working, se non via sia alcuna implicazione a livello organizzativo". Dopo l’emergenza covid praticamente il diritto al lavoro a distanza è stato ridimensionato, nel senso che il datore di lavoro può dare parere negativo di fronte a una domanda.

"Anche l’attuale proroga non vincola la volontà del datore di lavoro. Il protocollo sottoscritto con i sindacati nel dicembre 2021 è rimasto lettera morta, sopravvive in qualche raro accordo quadro di qualche sparuto settore", fa notare Giello. Di fatto le aziende hanno libertà di agire in maniera unilaterale attraverso una policy (un regolamento) che secondo l’interpretazione di alcuni giuristi risulta dominante rispetto alla normativa cornice. "A cosa può servire – attacca la Fesica-Confsal – questa ulteriore proroga se tutto è destinato a rimanere come prima? In questo senso, nell’ipotesi di piattaforma da noi presentata a Confindustria ceramica il 15 giugno, il sindacato chiede che, tra le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, nel contratto nazionale venga inserito anche il ‘Lavoro agile’".

È conclamato, riferisce Giello, "a detta dei più grandi esperti del mondo del lavoro e degli imprenditori più illuminati, che il lavoro agile è uno strumento a cui non è più possibile rinunciare: questa diversa organizzazione del lavoro, su cui le direttive europee non lasciano spazio a dubbi, incrementa la produttività, favorisce la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e familiare, produce risparmi energetici e di riscaldamento per la collettività, aumenta il benessere psicofisico rispetto ai lavoratori in presenza". Anche trai i neolaureati di Unimore, il 36 per cento predilige "un’organizzazione del lavoro tesa a valutare gli obiettivi raggiunti piuttosto che una presenza fissa e silenziosa, che talvolta si rivela faticosa e per questo in parte improduttiva. Le ministre delle Parti opportunità e del lavoro non lascino più spazio all’ambiguità, non possiamo fare un passo avanti e tre indietro".