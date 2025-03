Smascherate cinque truffe al telefono

Cinque tentativi di truffa, andati a vuoto, ai danni di altrettante anziane di età tra i 77 e i 91 anni. E’ successo tra Maranello e Formigine, e a darne notizia i Carabinieri della Compagnia del Sassuolo, che hanno ricostruito l’accaduto proprio grazie alle testimonianze delle potenziali vittime. Che sono state infatti contattate sul telefono fisso di casa da un malvivente che, fingendosi un ‘nipote’, ha tentato di convincerle a preparare oro e denaro per il pagamento di ‘spese impreviste’.

La prima telefonata preludeva ad una seconda chiamata, con cui il truffatore si sarebbe spacciato per Maresciallo dei Carabinieri per convincere l’anziana alla consegna ad emissario/complice di soldi e gioielli. I tentativi, però, sono stati vani: dopo aver ascoltato poche battute dal finto nipote le signore hanno chiuso perentoriamente la conversazione, avvisando subito dell’accaduto le locali Stazioni dei Carabinieri, che da tempo ‘attenzionano’ questo tipo di fenomeno con azioni di prevenzione che prevedono anche una campagna di divulgazione imponente svolta tra circoli per anziani, bocciofile e parrocchie ad opera dei Marescialli Giuseppe Caccavo e Roberto Vasile, rispettivamente Comandanti delle Stazioni di Formigine e Maranello.

L’attività di contrasto a questo odioso fenomeno da parte dei militari dell’Arma ha peraltro portato a diverse segnalazioni di cittadini, consentendo, negli ultimi tre mesi, l’arresto di quattro truffatori ad opera del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, guidato dal Maresciallo Albano Liberale.