Smeraldi: "Centro più attrattivo incentivando il commercio"

Ampia partecipazione giovedì scorso nella sala consiliare del municipio di Vignola per l’incontro sul futuro del centro storico organizzato dalla lista Vignola Cambia, che fa parte della maggioranza in consiglio comunale.

A fare il punto è stato il presidente della lista, Mauro Smeraldi, che ha spiegato: "L’incontro organizzato da Vignola ha riscosso una grande partecipazione dei cittadini. Molto apprezzati i relatori, l’architetto Ezio Righi e l’attore Andrea Santonastaso. E anche molti interventi dal pubblico. Sono emerse alcune idee operative molto interessanti. In primo luogo, occorre rendere attrattivo il centro storico anche per il commercio, aumentando il numero delle presenze attraverso la scuola e la cultura. Come è stato fatto in altre città, si deve puntare alla istituzione di corsi universitari, trovando una adeguata location (Palazzo Barozzi?), con la conseguente frequentazione di molti giovani. Occorre anche prevedere incentivi economici per i nuovi negozi che intendono insediarsi.

Ad esempio, attraverso il pagamento dei primi mesi di affitto da parte dell’ente locale. Terzo, occorre garantire la sicurezza, anche notturna. E introdurre la figura del vigile di quartiere e prima di tutto aprire il presidio della Polizia Locale (in ritardo da oltre un anno!).

Infine, occorre introdurre una progressiva Zona a traffico limitato, in grado di garantire l’accessibilità ai residenti e ai servizi essenziali (come la farmacia). Sono idee che possono far parte di un progetto complessivo di rivitalizzazione dell’intero centro storico".

