Smile, un pari che dà gioia. Arriva il salto in Promozione

PGS SMILE

1

CASALGRANDE

1

(dopo i supplementari)

PGS SMILE: Toni, Cantacesso, Piacentini (80’ Bastia), Riva, Allegra, Pattuzzi, Montorsi (1’ sts Cavani), Caselli, Ferri (90’ Gariboldi), Lotti (10’ pts Ferrarini), Faella (75’ Corsini). A disp.: Botti, Stefani, Gibertini, Ceresoli. All.: Santini.

CASALGRANDE: Codeluppi, Palladini, Occhi, Fantini (90’ Giorgetti), Ravazzini, Barbieri P., Shpijati, Lionetti (5’ sts Pellesi), Fontanesi (10’ sts Morselli), Feninno, Barbieri L. (70’ Zanti). A disp.: Carpeggiani, Valentini, Monti, Dirodi, Curti. All.: Siligardi.

Arbitro: Rossetti di Parma.

Reti: 20’ (rig.) Lionetti, 35’ Montorsi.

Note: ammoniti Piacentini, Palladini, Fontanesi.

A soli 12 mesi dalla retrocessione la Pgs Smile torna subito in Promozione. Ai ragazzi di mister Santini, secondi in regular season, basta l’1-1 al 120’ in casa col Casalgrande terzo della classe per passare alla fase regionale ed essere certa del ripescaggio: vantaggio reggiano di Lionetti e pari immediato di Montorsi. Lo Smile va così nelle 8 dei playoff regionali (ci sarà sorteggio dei quarti per macroaree), ma sa già che essendo la terza miglior per piazzamento e media punti delle 8 (dietro solo a Riccione e Sannazzarese) anche perdendo il quarto sarebbe comunque nelle 7 che vengono ripescate.