Smog, Forza Italia replica a Legambiente: "Servono più concretezza e meno ideologia"

"Più concretezza e meno ideologia": questo il commento del consigliere comunale di Forza Italia, Michele De Rosa (nella foto), a fronte delle dichiarazioni del presidente Legambiente Terre d’Argine, Mario Poltronieri, in tema di sforamenti del limite delle polveri sottili. "Poltronieri auspica una inversione a U sulle future politiche green locali – afferma De Rosa -. Ciò è curioso, ma allo stesso tempo positivo: finalmente si è accorto che il nostro comune è il terzo per sfioramenti del limite previsto per le polveri sottili, come da dati Arpae, cosa da me ribadita da inizio mandato anche in Consiglio comunale, perché nel frattempo gli sono sfuggite parecchie cose avvenute a Carpi. Non ci sembra, infatti, di ricordare una presa di posizione da parte di Poltronieri in seguito all’incendio avvenuto al Care di Fossoli che ha causati un danno all’aria e all’ambiente circostante e un disagio ai fossolesi, e neppure sull’ampliamento del Tred, che oltre a un notevole consumo di suolo porterà ad un incremento di dozzine di mezzi pesanti che ogni giorno transiteranno su via Remesina con un notevole incremento di inquinamento dell’aria". E ancora: "Nessun commento sulla continua cementificazione e il consumo di suolo dovuto alla realizzazione di supermercati o sulla distruzione delle aree verdi come quello avvenuto in via Guastalla su cui noi ci eravamo opposti, o il trasporto pubblico urbano assolutamente inadeguato, con mezzi insufficienti ed inquinanti. Ma – sottolinea il consigliere – la cosa più straordinaria è che fra i cambiamenti coraggiosi e necessari, secondo Poltronieri, vi è anche l’allargamento della Ztl in centro storico, che per sua informazione non ha nulla a che vedere con l’inquinamento dell’aria ma è solo una questione ideologica". Forza Italia concorda "sulla situazione allarmante descritta da Lega Ambiente e auspichiamo interventi concreti, e non ideologici, come il raddoppio dei binari sulla tratta Modena Carpi, l’utilizzo di mezzi pubblici e delle biciclette per i tragitti brevi piuttosto che dell’automobile, la realizzazione e la manutenzione delle piste ciclabili e la tutela del nostro patrimonio verde e del suolo".

Maria Silvia Cabri