Smog, in vigore le misure d’emergenza

Sono ulteriormente confermate fino a domani (prossimo giorno di controllo) nella provincia di Modena le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale che limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5. Il mantenimento delle misure emergenziali (in vigore da venerdì) è stato deciso da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10. Il raggiungimento del livello di allerta, oltre che nella provincia di Modena anche in quelle di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, è segnalato con un bollino rosso nel bollettino emesso oggi da Arpae che decreta lo stato di allerta nella provincia di Modena e in tutta la regione.