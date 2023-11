Smog, pm10 sotto i limiti: torna la manovra ordinaria

Da oggi a Modena, oltre che nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Bologna, terminano le misure emergenziali attivate per il superamento continuativo del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 nell’ambito del Piano antismog regionale. Si ritorna, quindi, alla manovra ordinaria che prevede che nella giornata di sabato le auto possano circolare senza alcuna restrizione. Il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti, fino ai diesel Euro 4, si applica nuovamente nella domenica ecologica del 26 novembre. Per tutta la giornata di domenica, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area all’interno delle tangenziali non potranno circolare, dunque, i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2; i veicoli Gplbenzina e metanobenzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 Euro 3 ed Euro 4 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1.

Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral.