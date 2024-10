S.Nicolò, gioiello ritrovato: i missionari restano

"San Nicolò è una delle chiese più importanti di Carpi se non la più importante a livello di storia dell’arte". Con queste parole Manuela Rossi, responsabile del Servizio ‘Musei- Archivio storico-Memoria-Teatro-Turismo’ del Comune, ha introdotto ieri mattina la conferenza stampa di presentazione della riapertura al culto del Tempio di San Nicolò, dopo oltre dodici anni di chiusura, ossia dal sisma di maggio 2012. La data, tanto attesa da tutta la cittadinanza, è il 1° novembre. A fare il punto sugli interventi eseguiti sul complesso monumentale quattrocentesco è stato l’architetto Enrico Vincenzi, responsabile dei lavori: "Il Comune (proprietario della chiesa sin dal 1871) ha effettuato negli ultimi cinque anni i lavori di ripristino resi necessari dai danni provocati dal sisma del 2012. Il progetto definitivo è stato redatto nel 2018, da allora sono stati condotti lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico, non un semplice restauro della chiesa. I lavori sono stati articolati in due appalti: uno sulla sismica e un altro sulle superfici decorate per un costo totale di 3 milioni e 800mila euro (di cui 1milione e 600mila euro a carico del Comune, e il rimanente a carico della Regione)". Manuela Rossi ha tracciato la storia del Tempio: "Quella che vediamo oggi è la chiesa di Alberto Pio tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento, realizzata su un sito dove già c’era l’antica cappella di San Nicola del 1100 e che era il ‘pantheon’ della famiglia Pio, che vi seppelliva i propri defunti. La chiesa di Alberto Pio fu ispirata alle grandi opere del Bramante, con una pianta centrale poi rivista dal Peruzzi. Sono rimasti solo due dipinti originali, ad opera di Bernardino Loschi, mentre il resto risale al Seicento, così come le scagliole. Gli ultimi interventi risalgono invece all’Ottocento, a seguito di un terremoto". "La riapertura del Tempio di San Nicolò – ha proseguito monsignor Gildo Manicardi, vicario generale della diocesi di Carpi - ha un ruolo molto importante anche nell’ottica della ripresa dell’attività della parrocchia.

Ciò inoltre comporta un affiancamento reciproco e una collaborazione tra la Diocesi e il Comune, con benefici per tutta la città: si pensi, ad esempio alla Mensa del Povero. Non solo: con la riapertura, siamo riusciti a salvare la presenza in città di una Congregazione religiosa, i Missionari Servi dei Poveri, anche detti Bocconisti o Cusmaniani. Ci sarà quindi un parroco sia per San Nicolò che per San Francesco, padre Celestino, con due viceparroci e altri due sacerdoti e tutti abiteranno nel convento di San Nicolò".