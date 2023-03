Soccorsi, maxi esercitazione Immersione nel lago Santo

Nei giorni scorsi al Lago Santo di Pievepelago, ancora nettamente ghiacciato in superficie, si è rinnovata una importante esercitazione di soccorso in ambiente estremo. "Per essere pronti ad intervenire in condizioni proibitive, anche sotto il ghiaccio, – spiega Massimo Tex Bernardi del rifugio Vittoria che ha fatto da ’base’ – si sono radunati al lago vari operatori del soccorso. Sono giunti Carabinieri Forestali del nucleo Meteomont, che hanno anche fatto rilievi nivologici necessari per i bollettini neve e valanghe. Con loro medici ed infermieri del Servizio Sanitario Toscano dell’elisoccorso di Grosseto in addestramento periodico con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, Vigili del Fuoco del reparto Sommozzatori in addestramento sotto i ghiacci del Lago Santo e S.A.F in addestramento montano. Meritano davvero un grazie per l’impegno a garantire celeri soccorsi in ogni ambiente e un grazie personale per aver scelto ancora il Lago Santo per questa preziosa attività".

Sono stati dieci i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, provenienti da Bologna e Ravenna, che si sono calati nelle acque gelide. Da un’apertura nel ghiaccio (spessore attorno al metro) che ricopriva lo specchio d’acqua, i sommozzatori si sono immersi e hanno testato procedure e attrezzature specifiche per soccorsi e ricerche. Il Comune di Pievepelago per l’occasione ha revocato l’ordinanza di divieto immersione nelle acque del lago.

g.p.