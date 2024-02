Soccorsi più veloci, ecco la nuova ambulanza dell’associazione Avap

Si inaugura oggi la nuova autoambulanza dell’Avap di Montecreto. Alle ore 15 il ritrovo in piazza Martiri d’Ungheria, di fronte alla sede dell’Avap Montecreto. Alle 15.30 i saluti di Marco Biolchini presidente dell’Avap, di Leandro Bonucchi sindaco di Montecreto e di rappresentanti della Fondazione Cassa Risparmio Modena da anni impegnata nel contribuire a rinnovare i mezzi di soccorso in Appennino. Seguirà la benedizione della nuova ambulanza da parte del parroco don Louis, l’inaugurazione con Inno nazionale e un corteo ambulanze intervenute per le vie del paese. Alle 17 il rinfresco ai presenti, offerto dall’Avap Montecreto. Allieterà la giornata il Corpo Bandistico di Fanano. La cerimonia testimonia l’importanza di avere mezzi sempre più adeguati alle esigenze di territori lontani dai presidi ospedalieri cittadini, con il preziosissimo ruolo di associazioni di volontariato come l’Avap di Montecreto. L’iniziativa ha il contributo di Fondazione Modena, caseificio Casello monte Cimone, Pro loco Montecreto e Polisportiva Acquaria. L’Avap Montecreto è un’associazione di volontariato nata nel 1999 con la finalità di strutturare un servizio di emergenza urgenza per la comunità.

Al momento l’Associazione conta su un parco macchine composto da 2 ambulanze, 1 autovettura attrezzata per trasporto disabili e un’autovettura per la copertura ambulanza infermieristica in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale con infermiere a bordo; copertura turni emergenza-urgenza; trasporti sociali; protezione Civile.

g.p.