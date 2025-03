Soccorso in montagna, sul Cimone l’esercitazione dei carabinieri

Un’esercitazione, sul monte Cimone, per la ricerca di dispersi in valanga, al fine di mantenere le capacità operative dei carabinieri del servizio MeteoMont Emilia-Romagna e dei carabinieri del soccorso piste. Per l’occasione erano presenti nelle stazioni del Cimone la comandante dei Carabinieri Forestali della provincia di Modena tenente colonnello Laura Guerrini e il comandante provinciale carabinieri Modena colonnello Lorenzo Ceccarelli. Nella zona di Pian Cavallaro, ai piedi della vetta del Cimone era stato preparato nelle prime ore del mattino uno scenario operativo per simulare un evento valanghivo con persone rimaste travolte. "Queste esercitazioni – spiegano i Carabinieri Forestali – sono molto importanti e vengono programmate e calendarizzate dall’Arma dei carabinieri Servizio Meteomont al fine di garantire la sempre piena operatività dei militari che operano in montagna sia come esperti neve valanghe sia come sciatori soccorritori nel caso in cui si verificasse un evento valanghivo che coinvolga utenti fruitori della montagna o gli stessi operatori".

La rete di monitoraggio e valutazione del pericolo valanghe è composta dal Centro Nazionale Meteomont del Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi che certifica e pubblica i dati sul sito https://meteomont.carabinieri.it e sull’app Meteomont. Nel comprensorio del Monte Cimone ci sono tre stazioni meteo-nivologiche tradizionali di rilevamento a tre diverse quote di altitudine. "I rilievi meteonivometrici vengono effettuati con cadenza giornaliera – spiegano i referenti – ed elaborati dal previsore ‘neve e valanghe’ per la redazione del relativo bollettino di previsione. In caso di evento valanghivo vengono attivate tutte le attività previste per l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni necessarie ad alimentare il sistema informativo digitalizzato dedicato (Catasto Valanghe), disponibile e consultabile sulle piattaforme web dell’Arma’.

Il tenente colonello Lara Guerrini, il colonello Lorenzo Ceccarelli, coi comandanti di stazione, si sono poi incontrati a Terrazza del Cimone col presidente del Consorzio Luciano Magnani, approfittando di una bella giornata di sole e neve fresca, apprezzando piste ed organizzazione.

g.p.