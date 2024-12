Soccorso in strada aggredisce il medico, arrestato dai carabinieri. Era ubriaco

Modena, 11 dicembre 2024 – L’ambulanza lo soccorre per presunto malore in strada a Maranello, ma l’uomo, in realtà in stato di ebbrezza, aggredisce il medico di servizio, danneggia l’ambulanza, rovesciando materiale medicinale, e non si ferma una volta portato al pronto soccorso di Vignola. Proprio all’interno della struttura di Vignola, un uomo di 32 anni originario del Marocco, è stato arrestato dai carabinieri con le ipotesi di reato di violenza a pubblico ufficiale aggravata da lesioni in danno di persone esercenti la professione sanitaria. L’arrestato, risultato in stato di ebbrezza, come ricostruiscono i militari è stato sedato. Il medico aggredito ha riportato una prognosi di cinque giorni. Il giudice del tribunale di Modena ha rimesso in libertà il 32enne, dopo la convalida dell’arresto, rinviando l’udienza.