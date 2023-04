Soccorso ragazzino caduto con la mountain bike

Si era recato insieme al padre per una gita in mountain bike nei boschi di Montegibbio, quando, probabilmente per una manovra azzardata o per il fondo scivoloso, è caduto per una discesa rimanendo ferito. Così, per soccorrere un ragazzo di tredici anni residente a Fiorano, sono stati mobilitati i vigili del fuoco, che, una volta giunti sul posto, hanno prvveduto a immobilizzare il giovane per poi trasportarlo sulla strada e caricarlo sull’ambulanza, anch’essa giunta prontamente sul posto. I vigili del fuoco hanno potuto usufruire dell’aiuto del personale del Soccorso Speleo Alpino Fluviale. Fortunatamente non si segnalano ferite particolarmente gravi, ma il ragazzo è comunque stato ugualmente portato al pronto soccorso del policlinico di Modena per sicurezza.