"Social card a Carpi: è scontro tra Bellelli e Fd'I"

Fratelli d’Italia interviene a seguito del commento fatto dal presidente dell’Unione delle Terre d’Argine, Alberto Bellelli in merito alla Carta solidale Inps che spetta a 160 famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Bellelli ha affermato che l’intervento pare "rispondere più ad esigenze di carattere propagandistico che ad una effettiva politica di lotta alla povertà". "Dispiace che il sindaco veda in una forma di aiuto alle famiglie come la carta ‘Dedicata a te’ un mero strumento propagandistico – afferma Annalisa Arletti, capogruppo Fd’I a Carpi -. Al di là dei termini che nemmeno tanto velatamente richiamano un passato ormai superato, eccetto che nel gergo della sinistra, mi stupisce che non si riesca per un attimo a tralasciare il colore politico per plaudere ad un’iniziativa che regalerà una boccata di ossigeno a 786 famiglie carpigiane. Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest’anno è stato l’inflazione, un tema al quale il governo Meloni ha dedicato diverse misure: rafforzamento dei salari più bassi, aumento della platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per pagare le bollette energetiche e altre iniziative, come appunto questa carta, che permetterà l’acquisto di beni di prima necessità, come il cibo da mettere sulla tavola. Quasi 400 euro definiti ‘elemosina’, o ‘propaganda’ è una mancanza di rispetto".

Il valore della carta, poi, "è in realtà più ampio grazie alla scontistica che il governo ha ottenuto dagli esercenti, dalla grande distribuzione, perché questo è uno di quei casi in cui tutta la filiera si è messa al lavoro. Bellelli, dal suo piccolo, critica il Ministro Lollobrigida, il quale ha dato il via libera allo stanziamento di altri 120 milioni destinati al Banco Alimentare e quindi all’ulteriore aiuto di famiglie in difficoltà: si è persa l’ennesima occasione per ringraziare il Governo e collaborare".

m.s.c.