Social manager per il sindaco: "Uno spreco da 30mila euro"

Tra il tanto in discussione, tra maggioranza e opposizione, a margine della variazione di bilancio approvata giovedì sera dal consiglio comunale, anche 30mila euro che l’Amministrazione stanzia per potenziare la propria presenza suo social. "Trentamila euro, mascherati sotto la voce ‘cultura’, per un social media manager che si occuperà delle pagine Facebook e Instagram del sindaco: il resto tutto fermo, compresi i cantieri aperti dalla precedente amministrazione", scrive l’ex sindaco e oggi capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Caselli. Lo stanziamento è finalizzato, aggiunge Giuseppe Vandelli della Lega, "all’assunzione di un Social media manager per gli account Facebook e Instagram del sindaco. Un inutile spreco giustificato dalla necessità, a detta della maggioranza, di affiancare l’ufficio stampa nelle attività di comunicazione. Dopo i 200mila euro già spesi per le consulenze – registra l’esponente della Lega – ecco l’ennesimo incarico esterno, sempre a carico dei cittadini". Difende invece le scelte della giunta Matteo Dragonetti, consigliere di maggioranza della civica ‘Sassuolo guarda avanti’ che definisce la levata di scudi delle opposizioni "strumentale e fuorviante" e la spesa prevista dall’Amministrazione "un investimento, non uno spreco: nel 2025 – afferma Dragonetti – la comunicazione istituzionale è un elemento strategico per garantire trasparenza, informazione e valorizzazione del territorio. La polemica sminuisce il ruolo di una categoria di professionisti che oggi è essenziale per il funzionamento di qualsiasi ente pubblico e privato".

s.f.