Socialismo tascabile . Con i fiori di pesco

Sono tornati in scena, a undici anni dallo scioglimento, per celebrare il loro disco d’esordio, "Socialismo tascabile (prove tecniche di trasmissione)", uscito nel 2005. I carismatici Offlaga Disco Pax (nella foto) saranno i protagonisti di un nuovo incontro di "Cantautori su Marte", fra parole e musica, venerdì 5 settembre in piazza Sant’Agostino. Sullo stesso palco, giovedì 4 i Rulli Frulli and friends, presentati da Andrea Barbi. Tanta musica anche alla festa provinciale Pd, nell’area di via Divisione Acqui: fra gli altri, domani sera Samuel dei Subsonica, mercoledì 3 Filippo Graziani in un omaggio al padre Ivan che avrebbe compiuto 80 anni, giovedì 4 i Malvax, sabato 6 i Figli dei fiori di pesco, band tributo a Lucio Battisti e domenica 7 Ginevra Di Marco, tra le più raffinate interpreti del panorama italiano, in un connubio con le poesie di Franco Arminio.

Sabato 6 sarà anche l’anniversario della scomparsa di Luciano Pavarotti. Il suo ricordo sarà al centro del concerto che il festival Artinscena organizzerà all’EcoVillaggio di Castelnuovo Rangone: il soprano Renata Campanella, il tenore Danilo Formaggia e il baritono Marzio Giossi canteranno le arie più celebri da "La Traviata" di Verdi, accompagnati dal pianoforte del maestro Stefano Giaroli che sarà anche voce narrante.

