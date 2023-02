"Socialità, infanzia, viabilità: noi ci siamo"

Si chiama #WeCare, il gruppo nato a Mirandola che unisce oltre una decina di imprenditori del territorio per creare una catena di valore tra imprese, cittadini, istituzioni e sostenere insieme lo sviluppo e la qualità della vita delle persone che vivono nel distretto.

Il primo progetto ha visto coinvolte dieci aziende che, durante le festività natalizie, hanno raccolto 10 mila euro destinati a tre realtà di Mirandola: i nidi ‘Arca di Noè’, ‘Belli e Monelli’ e l’associazione ‘Anffas’. ‘We care’, ovvero ‘ci importa, ci interessa’, è diventato per una decina di imprenditori della Bassa la ‘bandiera’ di un gruppo di lavoro nato l’estate scorsa. Galeotto fu il discorso di Daniele Galavotti, Ceo di Qura, azienda del biomedicale, che durante l’evento del Biomedical Valley, evidenziò come a Mirandola mancassero servizi importanti, tra socialità, infanzia e viabilità. "Le nostre aziende non occupano numeri, ma persone che ci danno la loro professionalità ma hanno bisogno di avere qui una vita piena di occasioni - rimarca Galavotti -". Una riflessione che ha colto nel segno. Le manifestazioni d’interesse non sono mancate ed è arrivata l’adesione di molte aziende del territorio, che condividono la volontà ed il desiderio di ampliare le nuove competenze nel distretto con l’obiettivo di creare un luogo dove crescere professionalmente e personalmente.

"La scorsa estate sono stati organizzati i primi incontri in cui abbiamo iniziato a condividere valori, mission e progetti del gruppo, raccogliendo il supporto di molte aziende, sostenitori e sponsor, non ultimo Confindustria Emilia – spiega Valentina Bianchini, general manager di Encaplast -.I primi progetti sono già in fase di sviluppo e al momento continuiamo a ricevere adesioni da aziende del distretto, dato che l’obiettivo dell’aggregazione spontanea è di creare una catena di valore tra imprese, cittadini e istituzioni. Per noi è il primo passo di un percorso che vorremmo lungo e costellato di iniziative e attività che contribuiscano a far crescere Mirandola".

I prossimi appuntamenti di #WeCare sono l’inaugurazione oggi del nido ‘Belli e Monelli’ e l’11 febbraio di ‘Arca di Noè’. Ad oggi, le aziende partecipanti al gruppo sono: Qura, Livanova, Encaplast, Eurosets, Acea Costruzioni, AeC Costruzioni, HMC, Fresenius Kabi, Haemotronic, Autocarrozzeria Imperiale, Mold&Mold, Pavani Group e Innova Finance.

Angiolina Gozzi