Socializzazione e pet therapy a Sassuolo per aiutare i ragazzi autistici

Aiutare ragazzi e adulti con autismo a crescere e sentirsi parte della società. E’ l’obiettivo della convezione sottoscritta tra il distretto sanitario di Sassuolo dell’Azienda Usl di Modena, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e l’Associazione Aut Aut, per dare il via ad attività ludico-aggregative dedicate a bambini, ragazzi ed adulti affetti da disabilità comportamentale dello spettro autistico. Il Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità ha destinato 200mila euro al territorio sassolese e, tra le iniziative finalizzate all’inclusione di ragazzi ed adulti con autismo e delle loro famiglie, ci sono attività di socializzazione attraverso uscite sul territorio, visite a mostre e momenti conviviali, percorsi formativi rivolti a operatori e volontari del territorio, attività sportive in collaborazione con Associazione ‘Agape’; attività con animali insieme all’Associazione ‘Ragliando s’impara’, soggiorni e centro estivo con il supporto di ‘Agape’, ‘Mete Aperte’ e ANFFAS, attività di teatro in collaborazione con ‘Quinta Parete’. "E’ una convezione preziosissima – dichiara la Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti – che grazie alle competenze di Aut Aut ci permette di programmare attività e percorsi fondamentali sia per lo sviluppo di abilità di bambini e ragazzi che come supporto alle loro famiglie".