Soddisfatto il presidente Braglia "Così abbatteremo l’inquinamento"

"Rinnovare la flotta del trasporto pubblico locale - spiega il presidente della Provincia Fabio Braglia in una nota - significa investire su un modello di mobilità sostenibile attento all’ambiente. Ciò rappresenta la concreta intenzione di operare verso un sistema di trasporto che valorizzi sempre l’attenzione all’abbattimento di sistemi inquinanti e incentivi lo sviluppo di una società più consapevole". Per Braglia "l’impiego di mezzi alimentati a metano contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria, oltre al fatto che l’implementazione della flotta prevede anche altri 25 nuovi autobus a basso impatto ambientale che andranno a sostituire quelli più vecchi e usurati. La Provincia di Modena è impegnata inoltre sull’innovazione e sull’efficientamento energetico del proprio patrimonio edilizio, che grazie al bando energia avviato nel 2021". Secondo quest’ultimo i servizi energetici sono relativi a 88 edifici tra cui figurano le scuole superiori modenesi e prevedono in particolare la gestione del riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici della Provincia, per ottimizzare i consumi, anche attraverso un software gestionale, oltre al primo impianto di riscaldamento di un edificio scolastico, il Meucci di Carpi, alimentato a idrogeno verde.