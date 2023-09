"Soddisfatto, sempre certo dell’innocenza"

Esprime tutta la sua soddisfazione per la sentenza di assoluzione anche Stefano Soranna, ex attivista della Lega, imputato insieme all’ex vicesindaco di Carpi, Simone Morelli, del reato di tentata diffamazione.

"Sono molto contento per la sentenza di assoluzione, ma sempre sicuro della mia innocenza – afferma Stefano Soranna –. Dopo oltre quattro anni è arrivata la sentenza che mi aspettavo, sono sempre stato certo di non aver commesso nessun reato. Grazie alle tante persone che mi hanno sostenuto in questi anni, oggi ancora di più stridono gli entusiasmi giustizialisti di alcuni noti esponenti politici locali, come anche l’isolamento messo in atto da persone a me vicine. Farò valutazioni su quello che è successo in questi anni".

A giugno scorso l’avvocato difensore di Soranna, Chiara Costetti, ne aveva chiesto l’assoluzione in virtù del fatto che Morelli e Soranna "non si conoscevano, non esistono documenti falsi messi a disposizione dei giornalisti e non c’è mai stato un intento diffamatorio".