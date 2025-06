Soddisfazione del cliente,. Autorama il migliore in Europa

Cento concessionari, 10 paesi, 1 vincitore per paese e un vincitore assoluto per l’Europa. Questi sono gli ingredienti della prima edizione dello Stellantis Club of Excellence, una competizione riservata ai concessionari che hanno ottenuto le migliori performance in termini di soddisfazione del cliente.

Il vincitore di questa accesa competizione per il mercato italiano è stato Gruppo Autorama, che si è aggiudicato anche l’ambitissimo premio come miglior dealer d’Europa. Gruppo Autorama entra così nell’élite dei migliori concessionari d’Europa, destinati a diventare un punto di riferimento di eccellenza nella gestione della soddisfazione del cliente, considerata un fattore competitivo chiave in un mercato sempre più concorrenziale.

"È stato un momento di grande orgoglio – dicono dal Gruppo Autorama – che ha ricevuto dalle mani di Antonella Bruno, Managing Director Italia del marchio Stellantis e da Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa, l’ambita Targa come miglior concessionario d’Italia e di Europa per la soddisfazione del cliente".

Il premio, assegnato in base alla valutazione diretta dei clienti, attraverso il sistema NPS – che misura il livello di soddisfazione e raccomandazione – sottolinea l’eccellenza dell’esperienza offerta da Gruppo Autorama, sia in fase di acquisto che nel servizio post-vendita.

A commentare il traguardo è stato Paolo Tanari, presidente del Gruppo Autorama, presente alla premiazione: "Questo riconoscimento ci emoziona e ci gratifica, perché nasce da quello che più conta: la fiducia dei nostri clienti. È il risultato di un lavoro di squadra fatto di passione, competenza e ascolto. Abbiamo sempre creduto in un modello di vendita e assistenza basato sulla relazione, sul servizio personalizzato e sulla trasparenza. Questo premio non è un punto di arrivo, ma una spinta a fare ancora meglio".