Soffocata da un boccone, disposta l’autopsia sulla 53enne. “La serata era appena iniziata”

Modena, 8 settembre 2025 – Tanta l’impressione a San Felice per quanto accaduto sabato sera al nuovo locale Biskero, dove una donna di 53 anni, S.P., è deceduta in circostanze che ora sono rimesse all’esito dell’autopsia che verrà condotta alla Medicina Legale del Policlinico di Modena. La vittima, ospite da tempo della Residenza Assistita “Augusto Modena” di San Felice, si era recata nel locale per mangiare una pizza in compagnia del Centro Ancora, un gruppo interno alla locale Croce Blu, attivo da 35 anni per portare sostegno alle persone portatrici di handicap e favorirne l’integrazione sociale e la riabilitazione fisica. Tra le attività del Centro, al quale si rivolgono poco meno di una quindicina di persone, oltre ad attività laboratoriali, vengono organizzate attività ludico ricreative quali gite, cene, balli e momenti di svago.

“La signora – racconta Giliana Galeotti, responsabile del Centro Ancora – amava lavorare a maglia”. Il gruppo l’altra sera si era dato appuntamento al ristorante/bar, inaugurato appena qualche mese fa, per le 19. La sera era iniziata da poco e nel solito clima conviviale, quando la 53enne improvvisamente ha cominciato dare segni di soffocamento, allarmando i volontari. Immediatamente su di lei si sono affrettati due volontari che hanno provveduto ad iniziare le prime manovre respiratorie salvavita, mentre giungevano i soccorsi. Breve il tempo trascorso per l’arrivo dei sanitari dell’ambulanza giunta da Mirandola e dell’automedica, che invano si sono prodigati per rianimare la 53enne. Poco dopo il loro arrivo, infatti, il suo respiro – erano circa le 19.40 - si è arrestato ed è deceduta rendendo inutile la corsa all’ospedale. Il sospetto è che l’ostruzione respiratoria sia stata dovuta ad un boccone non deglutito correttamente. Se questo o altra causa lo accerterà l’autopsia.

“I nostri volontari – racconta Galeotti – sono tutti quanti toccati profondamente da quanto accaduto, ma sono stati bravi a impedire che gli assistiti si rendessero conto di quanto stava avvenendo”.

Sul posto per gli accertamenti si sono recati anche i carabinieri che non hanno potuto fare altro che raccogliere le testimonianze dei presenti in attesa dell’esito dell’autopsia. Il corpo della 53enne è stato direttamente trasportato alla Medicina legale del Policlinico. “È una tragedia improvvisa che ha colpito profondamente l’intera nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni –. Come amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore, e le porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.