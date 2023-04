Soffocò la moglie, via al processo

E’ iniziato ieri il processo nei confronti di Franco Cioni, il 73enne di Vignola rinviato a giudizio per l’omicidio della moglie Laura Amidei. Il delitto era avvenuto ad aprile del 2021: l’anziano soffocò la moglie, che dormiva al suo fianco, spiegando che non riusciva più ad assistere alle sue sofferenze, legate ad una grave malattia. Ieri mattina sono stati ammessi testimoni e consulenti di accusa e difesa. Si tratta della dottoressa Forghieri e del dottor Tedeschini per la difesa.

L’uomo risponde di omicidio volontario.