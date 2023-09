Soghi, Saba, Savor a Nonantola Balsamico e nocino protagonisti

Il 23 e 24 settembre torna nel centro storico di Nonantola la rassegna "Soghi Saba Savor", giunta alla sua 25° edizione. Ad annunciarlo è stata in una nota l’amministrazione comunale, che tra le principali iniziative in programma sottolinea l’appuntamento, sabato 23 alle 18,30 presso il palazzo della Partecipanza Agraria, con "Attrazioni Balsamiche", visita guidata con degustazioni alla scoperta della tradizione balsamica a Nonantola. Prenotazione obbligatoria entro il 229 a [email protected] - 059896656. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Pro Loco Nonantola e la Bottega dei Sapori. Domenica si inizierà in piazza Liberazione fin dalle 9, con la 27° Rassegna degli Aceti Balsamici Tradizionali di Modena prodotti a Nonantola. Ci saranno anche assaggi e degustazioni gratuite di sóghi, aceto balsamico di produzione nonantolana, nocino e, contestualmente, laboratori per bambini con il "Grande gioco dell’uva" e "Pesta i piedi". In centro storico dalle ore 9 alle ore 19 esporranno produttori agricoli con vendita di sóghi, saba, savór e prodotti di stagione (miele, mirtilli, formaggi). In via Marconi, sempre dalle 9, Arte in Piazza con esposizioni e laboratori di pittura, scultura e fotografia a cura di NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’associazione La Clessidra APS. Massimo Po, assessore a Centro Storico, Eventi e Turismo, commenta: "L’autunno è alle porte e Nonantola si veste con i colori caldi che questa magica stagione ci regala. Domenica 24 settembre tornerà la 25° edizione di "Sóghi Saba Savór" a cura del Comune di Nonantola e della Partecipanza Agraria, con la tradizionale rassegna degli aceti balsamici tradizionali di Modena prodotti a Nonantola. Sabato 23 al pomeriggio l’anteprima con "Attrazioni Balsamiche": una visita guidata con degustazioni alla scoperta della tradizione balsamica del nostro paese".

m. ped.